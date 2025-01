Η οικογενειακή φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι ευχές για το 2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε μια οικογενειακή φωτογραφία στο Instagram και έδωσε τις δικές του ευχές για τη νέα χρονιά