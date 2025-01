Ξεκινάει η θητεία της Ελλάδας στο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το «ταξίδι» της Ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-26 παίρνει σάρκα και οστά – Στις 10.00 ώρα Ελλάδος η τελετή