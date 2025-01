ΝΥΤ:-Ο-Μπάιντεν-μπλοκάρει-την-εξαγορά-της-us-steel-από-την-ιαπωνική-nippon

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να μπλοκάρει την εξαγορά της US Steel από την Nippon Steel of Japan έναντι 14 δισ. δολαρίων, σε μια ανακοίνωση που αναμένεται να γίνει επίσημα σήμερα, μεταδίδουν οι New York Times.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να μπλοκάρει την εξαγορά της US Steel από την Nippon Steel of Japan έναντι 14 δισ. δολαρίων, σε μια ανακοίνωση που αναμένεται να γίνει επίσημα σήμερα, μεταδίδουν οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπάιντεν θα πει ότι η πώληση θέτει απειλή για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.

Η κίνηση θα ήταν μια ασυνήθιστη χρήση της εκτελεστικής του εξουσίας, ειδικά για έναν Πρόεδρο ο οποίος αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο σε λιγότερο από έναν μήνα. Είναι επίσης κίνηση που δεν υπηρετεί την αμερικανική, εδραιωμένη κουλτούρα ανοιχτών επενδύσεων.

Οι New York Times σημειώνουν ότι η απόφαση του Μπάιντεν να σταματήσει τη συναλλαγή ίσως προβληματίσει τους ξένους επενδυτές για το εάν είναι συνετό να εξαγοράζουν αμερικανικές επιχειρήσεις σε ευαίσθητους κλάδους και με έδρα σε πολιτικά σημαντικές πολιτείες. Θα μπορούσε επίσης να διαταράξει τις σχέσεις με την Ιαπωνία, έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ και μια από τις μεγαλύτερες πηγές ξένων, άμεσων επενδύσεων για την Αμερική.