Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ευάλωτες περιοχές που θα λειτουργήσουν 22 Ωνάσεια Σχολεία

Your browser does not support the audio element.

Όπως ανέφερε στον Άρη Πορτοσάλτε, αναμένονται να φοιτήσουν σε αυτά 6.000 μαθητές – Τι είπε για Διεθνές Απολυτήριο Baccalaureate και εκπαιδευτικούς