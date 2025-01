Άμεση χρηματοδότηση των έργων του Κηφισού ζητάει από την Κομισιόν ο Γιώργος Αυτιάς

Your browser does not support the audio element.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ με κατεπείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν θέτει το ζήτημα της άμεσης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής για τον Κηφισό