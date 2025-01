Στην Κωνσταντινούπολη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα Θεοφάνεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παραστεί στη θεία λειτουργία στον ‘Αγιο Γεώργιο και στη συνέχεια στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο