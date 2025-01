Στουρνάρας για Σημίτη: Άφησε βαρύ αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της χώρας

Your browser does not support the audio element.

«Ο Κώστας Σημίτης ανήκει στη χορεία των ηγετών που έθεσαν τις βάσεις για τη σημερινή θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο», τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ