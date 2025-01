Συλλυπητήρια Σακελλαροπούλου για τον θάνατο του Κ. Σημίτη: Οραματίστηκε μια Ελλάδα ισχυρή και ισότιμη στην Ευρώπη

«Το δημοκρατικό ήθος, η αγωνιστικότητα και η χαμηλότονη αφοσίωση στο καλό της Πολιτείας μας συνόδευσαν τον Κώστα Σημίτη σε όλη τη ζωή του», τονίζει η ΠτΔ.