Πού-θα-γιορτάσουν-τα-Θεοφάνεια-οι-πολιτικοί-αρχηγοί

Πού θα γιορτάσουν τα Θεοφάνια οι πολιτικοί αρχηγοί

Στη Δεξαμενή για τον αγιασμό των υδάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στην Κωνσταντινούπολη ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον Πειραιά ο Σωκράτης Φάμελλος