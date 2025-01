Πώς ο Κώστας Σημίτης «σφράγισε» την πολιτική ιστορία της χώρας – Οι προκλήσεις και τα έργα

Your browser does not support the audio element.

Στα οκτώ χρόνια πρωθυπουργίας του κατέγραψε σημαντικά βήματα για την πορεία της χώρας – Η δεύτερη πρωθυπουργική θητεία του Κώστα Σημίτη χαρακτηρίστηκε από μέτρα λιτότητας