Η «αριθμητική» της εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας

Είναι μια διαδικασία που δεν θα καθορίσει το μέλλον της κυβέρνησης ούτε θα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις, όμως θα κρίνει πολλά για τη συνοχή της πλειοψηφίας