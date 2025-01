«Γαλάζια Πατρίδα 2025»: Η Άγκυρα επιχειρεί επίδειξη δύναμης βγάζοντας στόλο σε Αιγαίο, Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα

«Στην άσκηση μετέχουν 90 πλοία, 50 αεροσκάφη, 20.000 προσωπικό» αναφέρει η Άγκυρα – «Θα επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας σε Γαλάζια Πατρίδα, γύρω θάλασσες»