Με το όπλο «παρά πόδα» από το πολεμικό μουσείο

Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, θα παρουσιάσει από το Πολεμικό μουσείο το βιβλίο του με τίτλο «Δεύτερη Ευκαιρία»