Νέα-5άστερη-επένδυση-με…-σφραγίδα-hilton-από-τον-Ζαχαρία-Χνάρη

Με την υπογραφή της Hilton, μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως, θα κάνει πρεμιέρα το 2027 το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο του CHC Group – Chnaris Hotel Management, Development & Consulting, προϋπολογισμού 15,7 εκατ. ευρώ, στην Ελούντα της Κρήτης.

Το project του ομίλου, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του οποίου είναι ο Ζαχαρίας Α. Χνάρης, έχει υπαχθεί εδώ και λίγες ημέρες στον β’ κύκλο του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων», με το συνολικό ενισχυόμενο κόστος να διαμορφώνεται σε 5,6 εκατ. ευρώ.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, το 5 αστέρων Noverian Elounda Retreat, το οποίο θα ενταχθεί στη συλλογή Canopy by Hilton και θα είναι μόνο για ενήλικες, θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το 2027.

Το resort θα έχει δυναμικότητα 77 δωματίων, εκ των οποίων τα 40 θα διαθέτουν και ιδιωτική πισίνα. Η νέα μονάδα θα αποτελέσει επί της ουσίας την επέκταση και αναβάθμιση του πρώην Kalithea Apartments, ενός ξενοδοχείου 2 αστέρων. Τα 30 υφιστάμενα κτίρια του παλαιού ξενοδοχείου θα μετατραπούν σε 23 δωμάτια και θα αναπτυχθούν από την αρχή 54 επιπλέον, τα οποία θα είναι υπόσκαφα.

Τα δωμάτια θα διακρίνονται σε δύο ζώνες, στην υπάρχουσα, που βρίσκεται στο κεντρικό χαμηλότερο επίπεδο του καταλύματος, και τη νέα, που θα δημιουργηθεί στο υψηλότερο επίπεδο και θα περιλαμβάνει πιο ιδιαίτερους τύπους διαμονής. Συνολικά θα προσφέρονται 9 τύποι δωματίων/σουιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη γαστρονομία και στην τοπική κουλτούρα, ενώ στόχος είναι το ξενοδοχείο, το οποίο εντάσσεται στη νέα αλυσίδα του ομίλου, τη «The Noverian», να λάβει πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης Α+ με πρότυπο BREEAM.

Οι νέες αφίξεις

Εκτός από το Noverian Elounda Retreat, ο όμιλος έχει δρομολογήσει τρία ακόμη επενδυτικά projects, με την Κρήτη να παραμένει στον αναπτυξιακό πυρήνα της εταιρείας.

Μέσα στο 2025 θα κάνει πρεμιέρα το The Noverian Antama, Organic Beach Resort Chania, το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση και στο οποίο θα αναπτυχθεί η μεγαλύτερη εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα στην Κρήτη. Εντός του έτους θα λειτουργήσει και το πλήρως ανακαινισμένο The Noverian Scenic Malia, Hilltop Villa Resort, το οποίο θα περιλαμβάνει 30 βίλες με πισίνα.

Σημειώνεται ότι μέσα στο καλοκαίρι ο όμιλος είχε προχωρήσει στη μίσθωση του πρώην πολυτελούς ξενοδοχείου Royal Heights για 15 χρόνια, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του. Και το The Noverian Scenic Malia, Hilltop Villa Resort, που θα αναπτυχθεί στη θέση του Royal Heights, είναι ενταγμένο στην αλυσίδα του ομίλου «The Noverian». Μάλιστα, ο αμέσως επόμενος στόχος του CHC Group προβλέπει τη λειτουργία στον ίδιο χώρο και Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλύπτοντας όλες τις ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Το αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει την πρεμιέρα ενός ακόμη ξενοδοχείου, αυτή τη φορά στην Κάρπαθο, του The Noverian Sound Of The Sea Tapestry Collection By Hilton, το 2026. Η λειτουργία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου σηματοδοτεί την άφιξη του πρώτου Tapestry Collection by Hilton Resort στην Ευρώπη και της πρώτης μονάδας με το brand της Hilton στο νησί της Καρπάθου.

Το αναβαθμισμένο ξενοδοχείο θα διαθέτει 43 σουίτες, εκ των οποίων οι 14 με ιδιωτική πισίνα και οι 4 με υδρομασάζ. Επιπλέον, The Noverian Sound Of The Sea Tapestry Collection By Hilton θα προσφέρει γαστρονομικές εμπειρίες με βιολογικά προϊόντα από το νησί, ενώ στις επιπλέον παροχές περιλαμβάνονται μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα, Snack Bar, χαλαρωτικό μίνι spa, γυμναστήριο, κιόσκι με παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακό καφέ και Yoga Bar. Το θέρετρο θα βρίσκεται σε απόσταση μόλις 850 μέτρων από τα Πηγάδια, το λιμάνι της Καρπάθου, και 14,3 χλμ. από το αεροδρόμιο του νησιού.

Το portfolio του Tapestry Collection by Hilton περιλαμβάνει πάνω από 120 μονάδες σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Σε ό,τι αφορά τη νέα αλυσίδα CHC Group, όπως αναφέρει ο όμιλος, «η λέξη Noverian είναι παραλλαγή της φράσης “nova era”, της νέας εποχής». Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, «η κατάληξη της λέξης Noverian αποτελεί ουσιαστικά ένα λογοπαίγνιο των λέξεων riviera και rivierian, εισάγοντας μια νέα προοπτική, δεδομένου του ότι πρόκειται για μια νέα ριβιέρα, nova riviera».

Το προφίλ

Το χαρτοφυλάκιο του CHC Group – Chnaris Hotel Management, Development & Consulting περιλαμβάνει 26 ξενοδοχεία, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, ο όμιλος διαθέτει 11 μονάδες στο Ηράκλειο, τρεις στο Ρέθυμνο, τέσσερις στο Λασίθι, μία στα Χανιά και μία στην Ελούντα. Εκτός Κρήτης, ο όμιλος διαθέτει παρουσία στην Κάρπαθο με τρία ξενοδοχεία, στο Πήλιο με ένα ξενοδοχείο, στην Αμαλιάδα της Πελοποννήσου με ένα ξενοδοχείο και στη Σαντορίνη με επίσης ένα ξενοδοχείο.