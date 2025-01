Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ: «Αποστροφή με όσους διχάζουν και στον θάνατο για 15 λεπτά δημοσιότητας – Να μην ξαναγυρίσουμε στην trash πολιτική»

Your browser does not support the audio element.

«Επιβεβλημένο η Αντιπολίτευση να μην εργαλειοποιήσει στις μικροκομματικές μυλόπετρες την προεδρική εκλογή» – Τι είπε για τα νέα Ωνάσσεια Σχολεία