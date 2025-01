Στο Κάιρο σήμερα ο πρωθυπουργός για την τριμερή Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία και μια πιθανή τουρκοσυριακή συμφωνία για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών, μεταξύ των ζητημάτων που αναμένεται να τεθούν