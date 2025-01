Χρηστίδης στον ΣΚΑΪ: «Θα ξαναψηφίζαμε την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για Πρόεδρο Δημοκρατίας»

Your browser does not support the audio element.

«Περιμένουμε να δούμε την πρόταση του Μητσοτάκη για τον ΠτΔ», όπως δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο «Σήμερα» το πρωί της Τετάρτης