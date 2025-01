Ταμείο-Ανάκαμψης:-Τροχάδην-για-επιχορηγήσεις-ψηφιακού-μετασχηματισμού-σε-πολιτιστικές-επιχειρήσεις

Αύριο Παρασκευή 10 Ιανουαρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τα τρία προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην βιβλιοπαραγωγή, τις παραστατικές τέχνες και την χειροτεχνεία.

Αύριο Παρασκευή 10 Ιανουαρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τα τρία προγράμματα επιδοτήσεων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του πολιτισμού και συγκεκριμένα στη βιβλιοπαραγωγή, τις παραστατικές τέχνες και τη χειροτεχνία από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, πρόκειται να επιδοτηθούν μέχρι 70 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της Βιβλιοπαραγωγής για επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 70.000 ευρώ, 600 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου των Παραστατικών Τεχνών για επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 30.000 ευρώ και έως 200 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με στόχευση στις χειροτεχνικές επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 50.000 ευρώ.

Και τα τρία προγράμματα επιδοτούν δαπάνες για:

Εξοπλισμό, και ειδικότερα δαπάνες Ψηφιακού, Υποστηρικτικού και Παραγωγικού Εξοπλισμού Λογισμικό, και Υπηρεσίες, και ειδικότερα δαπάνες Αναβάθμισης Υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών Προβολής & Εξωστρέφειας, και δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το σημαντικό είναι πως και για τα τρία προγράμματα η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (first in first out -Fifo) και έτσι προβάδισμα θα έχουν οι πιο καλά προετοιμασμένες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Οι προσκλήσεις και για τα τρία προγράμματα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την κάλυψη του 100% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/02/2025.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

Πρόγραμμα για την για την ενίσχυση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων του κλάδου της Βιβλιοπαραγωγής

Στόχος είναι η ενίσχυση 70 πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της Βιβλιοπαραγωγής, με σκοπό την ενίσχυση του εκδοτικού κλάδου μέσω της πρόσβασής του σε εναλλακτικές πηγές εσόδων και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς του μέσω της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του κλάδου, και της ενθάρρυνσης νέων/εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής, διανομής και προβολής. Επιπλέον, υποστηρίζονται επενδύσεις σε υποδομές και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού περιεχομένου αλλά και η αναδιάρθρωση πόρων και η υψηλότερη αποτελεσματικότητα μέσω της ψηφιοποιήσης διαδικασιών

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,921 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτεί τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 έως 70.000 ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 70% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού.

Πρόγραμμα για την Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων του κλάδου των Παραστατικών Τεχνών

Στόχος του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 600 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του κλάδου των Παραστατικών Τεχνών με σκοπό την στήριξή τους για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού, ξενόγλωσσου και εξαγώγιμου περιεχομένου. Η μετάβαση του κλάδου αυτού στην ψηφιακή εποχή, πρόκειται να καλύψει τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να ενισχύσει την εναρμόνισή του με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συνόλου της οικονομίας.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 6,245 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτεί τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 έως 30.000 ευρώ.

Πρόγραμμα για την ενίσχυση του Παραγωγικού Εξοπλισμού και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Χειροτεχνικών Επιχειρήσεων

Στήριξη 200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με στόχευση στις χειροτεχνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αγγειοπλαστικής, υφαντικής και ξυλοτεχνίας, με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών μέσω της στήριξης επενδύσεων σε όλο το εύρος ανάπτυξης και δραστηριότητάς τους.

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 έως 50.000 ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 70% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού και έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 2,882 εκατ. ευρώ.