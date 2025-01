Ανησυχία-στην-Τουρκία:-«Η-Ελλάδα-εξοπλίζει-το-ναυτικό-της,-φέτος-παραλαμβάνουν-την-πρώτη-φρεγάτα-belharra»

Your browser does not support the audio element.

«H Ελλάδα σχεδιάζει εκσυγχρονισμό των γερμανικών υποβρυχίων – αγορά νέων» τονίζεται στον απόηχο και της προσγείωσης του 24ου ελληνικού Rafale στην Τανάγρα