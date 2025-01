Κάλεσμα Φιντάν στον Μητσοτάκη μέσω ΣΚΑΪ: Να επιδείξει «ηγετικό θάρρος» για πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Your browser does not support the audio element.

Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα θετική σχέση που ξεκίνησε μεταξύ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ο Φιντάν