Μητσοτάκης: «Ζούμε σε ένα πρωτοφανές σκηνικό όπου οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις»

Your browser does not support the audio element.

Προαναγγελία παρεμβάσεων για τα κρυπτονομίσματα – «Η Ελλάδα είναι χώρα σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο με μια οικονομία αισιόδοξη εξαίρεση στην Ευρώπη»