Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή στις 11:00 το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου