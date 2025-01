Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Μελόνι

Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ιταλίας, περιφερειακά και διεθνή θέματα, καθώς και η σημασία της λήψης άμεσων μέτρων για την ανοικοδόμηση της Συρίας