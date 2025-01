Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: «Έρχονται πολύ πιο αυστηρές ποινικές ευθύνες σε γονείς που τα παιδιά τους παρανομούν»

Για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μαθήτριας στον Άλιμο, ο υπουργός είπε πως δεν υπάρχει διαδικασία ενημέρωσης του σχολείου από τις Αρχές