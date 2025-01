Ικανοποίηση και δικαίωση για την ακύρωση του  “Turkaegean” – Δηλώσεις Θεοδωρικάκου, Γεωργιάδη 

To εμπορικό σήμα είχε θέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Τουρκίας (TGA) το 2021

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (C58927, 10/01/25) ακύρωσε χθες το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα “Turkaegean”, το οποίο είχε θέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Τουρκίας (TGA) το 2021. Η απόφαση αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων.

Τον Φεβρουάριο του 2023, επί Άδωνι Γεωργιάδη στο υπουργείο Ανάπτυξης, ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης από την Ελληνική Δημοκρατία, με χειρισμό της υπόθεσης από τον ΟΒΙ για την προσβολή του σήματος του τουρκικού οργανισμού.

Στην απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) επισημαίνεται πως η Τουρκία «δεν απέδειξε ότι το επίμαχο σήμα είχε αποκτήσει διακριτό χαρακτήρα είτε πριν από την ημερομηνία κατάθεσής του είτε πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για ακύρωση. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η αίτηση ακύρωσης είναι απολύτως επιτυχής, και το επίμαχο σήμα κηρύχθηκε άκυρο για όλες τις επίδικες υπηρεσίες».

Μάλιστα, η ακύρωση του τουρκικού σήματος έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Γραφείου Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (Trademark Trial and Appeal Board of the United States Patent and Trademark Office – USPTO) να ζητήσει από την Τουρκία περισσότερες διευκρινίσεις για τον λόγο που επέλεξε το εμπορικό σήμα “TurkΑegean”.

Με εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο σημερινός υπουργός Υγείας ανέφερε ότι αισθάνεται «δικαιωμένος» και «πραγματικά υπερήφανος, διότι έπραξα το καθήκον μου».

Με τη σημερινή απόφαση του EUIPO έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από εμένα, ως τότε Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσων κατά του σήματος «Turkaegean». Και τι δεν άκουσα τότε για την υπόθεση αυτή.

Στην αρχή για το ότι δεν έκανα τίποτε κατά… pic.twitter.com/ZQlCpLOXOv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 10, 2025

Από την πλευρά του, ο νυν Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Η Ελλάδα με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ισχυρή στο διεθνές στερέωμα και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα εθνικά της συμφέροντα και στο εμπορικό πεδίο. Διεκδικούμε το δίκιο μας με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε έννομο μέσο. Έτσι φτάσαμε και στη δικαίωση με την προσβολή του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος “Turkaegean”».

Ο Πρόεδρος του ΟΒΙ, Δημήτρης Χρόνης, ανέφερε: «Η απόφαση ακύρωσης του ‘’Turkaegean’’ ικανοποιεί πλήρως τις ελληνικές θέσεις και δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό την απόφαση να καταφύγουμε στην προσβολή του σήματος».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, σχολίασε: «Στην υπόθεση ‘’Turkaegean’’ o ΟΒΙ μαζί τους νομικούς παραστάτες που εκπροσώπησαν την χώρα, δουλέψαμε συστηματικά και μεθοδικά για να έρθει το σημερινό θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη νομική μάχη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Με τη σημερινή απόφαση του EUIPO έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από εμένα, ως τότε Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσων κατά του σήματος «Turkaegean».

Και τι δεν άκουσα τότε για την υπόθεση αυτή.

Στην αρχή για το ότι δεν έκανα τίποτε κατά του «Turkaegean», μετά για το ότι αργήσαμε να προσφύγουμε και πόσα άλλα…

Προφανώς και τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Ένα τυπικό λάθος ενός υπαλλήλου μας, 14 Αυγούστου, που η τότε ΕΔΕ απέδειξε ότι δεν υπήρχε καν ευθύνη του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, φορτώθηκε από τους αντιπάλους μου εξ ολοκλήρου σ’ εμένα για πολιτικούς λόγους.

Στις εθνικές εκλογές του 2023 κατέβηκα, ενώ ορισμένοι με παρουσίαζαν περίπου ως προδότη…

Αντιθέτως όμως, αποφασιστικά, προχώρησα στην προσβολή του σήματος αυτού από την πρώτη στιγμή και με μεγάλη νομική επιμέλεια.

Η καλή και σιωπηρή δουλειά που έγινε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (υπό τον Πρόεδρο του ΔΣ κο Δημήτρη Χρόνη και τον Γενικό του Διευθυντή κο Κανελόπουλο Παναγιώτη) και τους Έλληνες νομικούς που χειρίστηκαν εξ ολοκλήρου την υπόθεση, έφερε το σημερινό νικητήριο αποτέλεσμα, που είναι η ακύρωση του «Turkaegean» στην ΕΕ οριστικά και απ’ ό,τι φαίνεται και στις ΗΠΑ (όπου έγινε το πρώτο καλό βήμα).

Καλό είναι κάποιοι να διδαχτούν από αυτή την υπόθεση, ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν προσφέρονται για φτηνή κριτική και μικροπολιτική σπέκουλα. Και κυρίως, ας σταματήσουμε τόσο εύκολα ο ένας να αμφισβητεί τον πατριωτισμό του άλλου.

Τώρα, είναι πολλοί αυτοί που θα διεκδικήσουν τις δάφνες αυτής της επιτυχίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι, με εντολή του Πρωθυπουργού @kmitsotakis, το αναλάβαμε μόνοι μας, χωρίς καν να έχουμε την αρμοδιότητα να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο Εξωτερικό, διότι κανείς άλλος δεν ήθελε τότε να μπει στο κάδρο, για να μην εισπράξει πολιτικό κόστος.

Εμένα αυτού του τύπου οι μικροψυχίες ποτέ δεν με σταμάτησαν από το να πράξω το καθήκον μου. Δράσαμε και επιτύχαμε.Και σήμερα αισθάνομαι πραγματικά Υπερήφανος, διότι έπραξα το καθήκον μου, όσο και αν πολλοί με συκοφαντούσαν με κακεντρέχεια.

Αν αναμένω τώρα όλοι αυτοί να μου ζητήσουν συγγνώμη;

Ε, τόσο αφελής δεν είμαι, αλλά τουλάχιστον οι καλόπιστοι, ας γνωρίζετε ότι, από την αρχή που έμαθα για αυτή την ιστορία, ανέλαβα τις ευθύνες μου και έπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω προς τον @theodorikakosp, ο οποίος με σπάνιο ήθος αναγνώρισε δημοσίως σήμερα ότι η αίτηση που οδήγησε στη νίκη έγινε από εμένα προσωπικά.

Συνήθως, στην Πολιτική οι επόμενοι κρύβουν τις επιτυχίες των προκατόχων τους. Ο Τάκης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Θα μου συγχωρέσετε το ύφος αυτού μου του μηνύματος, αλλά πραγματικά όλο αυτό το διάστημα αισθανόμουν μεγάλη αδικία από όλες αυτές τις κατηγορίες και σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος».

