Ο αναθεωρητισμός Τραμπ, ο παρεμβατισμός Μασκ και τα μηνύματα Μητσοτάκη

Your browser does not support the audio element.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού για το πρωτόγνωρο διεθνές τοπίο, οι παράγοντες που ανησυχούν την Αθήνα και η επίδραση στην προεδρική εκλογή