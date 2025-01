Θεοδωρικάκος: Προστατεύουμε τους καταναλωτές, την ασφαλιστική πίστη και τη σταθερότητα του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος

«Δίνουμε σκληρή μάχη για να αποκλιμακωθούν οι τιμές σε ένα δύσκολο περιβάλλον», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, με αφορμή τον πληθωρισμό