LCI – Libra Group: Χρηματοδότηση 420 εκατ. από Ιάπωνες- BofA για προμήθεια ελικοπτέρων αεροδιακομιδής, έρευνας, διάσωσης

Την περαιτέρω επέκταση του έργου της στον κλάδο της αεροδιαστημικής και της εκμίσθωσης αεροσκαφών «κλείδωσε» η θυγατρική του Libra Group. Συμφωνία με 3 μεγάλα ιαπωνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την Bank of America, με σκοπό την παροχή έργου με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Την περαιτέρω επέκταση του έργου της στον κλάδο της αεροδιαστημικής και της εκμίσθωσης αεροσκαφών «κλείδωσε» η LCI. Η θυγατρική του Libra Group προχώρησε σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 420 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή έργου με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Ειδικότερα, η LCI θα αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση για την προμήθεια ελικοπτέρων για αποστολές αεροδιακομιδής ασθενών και έρευνας και διάσωσης παγκοσμίως. Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη δέσμευση της LCI για την επέκταση του έργου της στον κλάδο της αεροδιαστημικής και της εκμίσθωσης αεροσκαφών, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και την προώθηση της βιωσιμότητας.

Η LCI του ομίλου Libra, που δραστηριοποιείται στον κλάδο αεροδιαστημικής και αποτελεί κορυφαία εταιρεία εκμίσθωσης αεροσκαφών παγκοσμίως, και η Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co. Ltd (SMFL), η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της LCI από το 2023, γνωστοποίησαν τη σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 420 εκατ. ευρώ με τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την προμήθεια νέων ελικοπτέρων για αποστολές αεροδιακομιδής ασθενών καθώς και έρευνας και διάσωσης. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή χρηματοδότησης από τρία από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ιαπωνίας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως (Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Mitsubishi UFJ Banking Corporation, Mizuho Bank) και την Bank of America.

Η διεθνής μεγάλη παρουσία

Να σημειώσουμε ότι η LCI είναι μία από τις θυγατρικές εταιρεία του ομίλου Libra, συμφερόντων της οικογένειας Λογοθέτη, με παρουσία σε σχεδόν 60 χώρες στους τομείς της αεροδιαστημικής, της ναυτιλίας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του real estate, του hospitality κ.λπ.. Η LCI έχει υλοποιήσει συναλλαγές για την προμήθεια εμπορικών αεροσκαφών διαφόρων τύπων που υπερβαίνουν τα 10 δισ. δολάρια την τελευταία δεκαετία και διαθέτει στόλο άνω των 300 αεροσκαφών, με τα οποία παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης σε κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες. Η εταιρεία επενδύει σε βιώσιμες τεχνολογίες αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων drones για τη μεταφορά cargo και ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL).

Πριν από περίπου δύο χρόνια, τον Μάρτιο του 2023, η Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (SMFL), με έδρα την Ιαπωνία και παρουσία σε δεκάδες χώρες ανά την υφήλιο, απέκτησε το 35% της LCI. Ο Όμιλος Libra και η SMFL έχουν ανακοινώσει κοινά σχέδια για ανάπτυξη της επιχείρησης κατά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Τι σημαίνει το deal

Αναφορικά με τη σύναψη δανειακής σύμβασης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Libra, Μάνος Κουλιγκάς, επισήμανε τη σημασία της συμφωνίας χρηματοδότησης. «Πριν από δύο δεκαετίες, αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε στον τομέα της αεροδιαστημικής με τη δημιουργία της LCI, η οποία εδώ και πολλά έτη βρίσκεται σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης. Σήμερα, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που έχει γίνει ένας από τους πλέον καινοτόμους εκμισθωτές αερομεταφορών στον κόσμο. Επικροτούμε αυτά τα τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εμπιστοσύνη τους στην LCI και την αναγνώρισή της κρίσιμης αποστολής της, μέσω της παροχής των δανείων αυτών τα οποία θα συμβάλλουν στο έργο της LCI και στην ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος της εταιρείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η LCI ιδρύθηκε από τον όμιλο Libra το 2004 ως η πρώτη θυγατρική στον τομέα της αεροδιαστημικής. Έχει ολοκληρώσει συναλλαγές αεροσκαφών άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία 10 χρόνια. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι η πώληση – ορόσημο 21 αεροσκαφών ύψους 1 δις δολαρίων το 2007, ακολουθούμενη από μια παραγγελία 400 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για ένα στόλο ελικοπτέρων Leonardo το 2012 που παραμένουν σε υπηρεσία σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης της αεροπορικής αγοράς του 2009/2010, η LCI απέκτησε αεροπλάνα ύψους σχεδόν 3 δις δολαρίων σε διάστημα 12 μηνών. Η εταιρεία διατηρεί ένα στόλο νέων, σύγχρονων αεροσκαφών που μισθώνονται σε μερικές από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες εκμετάλλευσης ελικοπτέρων στον κόσμο. Η LCI επενδύει επίσης στο μέλλον των βιώσιμων αεροσκαφών, μεταξύ άλλων μέσω συμφωνίας με την Elroy Air για την απόκτηση έως και 40 αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) της εταιρείας Chaparral.

Η LCI υπέγραψε επίσης συμφωνία με την BETA Technologies για την απόκτηση έως και 125 ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL). Με την παράδοση των νέων παραγγελιών, η LCI θα διαθέτει στόλο περίπου 325 αεροσκαφών που θα μισθωθούν σε όλο τον κόσμο. Το 2023, ο όμιλος Libra εισήλθε στη διαστημική μέσω της θυγατρικής αεροδιαστημικής SLI, η οποία κατέχει επίγειους σταθμούς σε Αλάσκα, Σουηδία.