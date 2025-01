Η περιχαράκωση της δεξιάς πτέρυγας και ο κατακερματισμός της κεντροαριστεράς

Your browser does not support the audio element.

Με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη στήριξη Τασούλα για την προεδρία της Δημοκρατίας τα «μαχαίρια» βγήκαν από τα θηκάρια των πολιτικών κομμάτων