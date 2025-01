Κασσελάκης στον ΣΚΑΪ: Μάλλον επρόκειτο για συνδιαλλαγή Μητσοτάκη-Τασούλα, ο ρόλος του στα Τέμπη ανταμείφθηκε

Your browser does not support the audio element.

«Αν το βιβλίο μου αφορούσε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, θα έγραφα 3 τόμους» – Τι είπε για πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και την κόντρα του με τον Παύλο Πολάκη