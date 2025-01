Γεωργιάδης-στον-ΣΚΑΪ:-Ο-ρόλος-του-ΠτΔ-είναι-ενωτικός,-λάθος-της-κ.-Σακελλαροπούλου-που-πήγε-στο-τραπέζι-μετά-την-ψήφιση-του-νόμου-για-τα-ομόφ

Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Ο ρόλος του ΠτΔ είναι ενωτικός, λάθος της κ. Σακελλαροπούλου που πήγε στο τραπέζι μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια

«Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μητσοτάκη δεν έχουν ιδέα από πολιτική – Ναι, μπορεί να είσαι νεοδημοκράτης και να είσαι και συναινετικός και αποδεκτός»