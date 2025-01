Η «μάχη» για την αξιωματική αντιπολίτευση με φόντο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τυχόν συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς θα φέρει νέα δεδομένα στην ψηφοφορία, αφού τα δύο κόμματα θα συγκεντρώσουν περισσότερες ψήφους από το ΠΑΣΟΚ