Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υποψήφιο καγκελάριο Μερτς – Μήνυμα στο Βερολίνο για την ευρωπαϊκή άμυνα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ