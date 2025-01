Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε εμπράκτως την περιφέρεια και τις παραμεθόριες περιοχές με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρέστη στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Κοζάνη