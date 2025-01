Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ: Ο Τασούλας εγγυάται την πολιτική σταθερότητα – Δεν μας ενδιαφέρουν οι ψήφοι της ακροδεξιάς

Your browser does not support the audio element.

«Η θητεία της κας Σακελλαροπούλου θα αποτελέσει μία ιστορική τομή στον θεσμό της ΠτΔ. Πήρε μία απόσταση από τον “φωνακλάδικο” πατριωτισμό», είπε ο κ. Σκέρτσος