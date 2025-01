Τη Λούκα Κατσέλη ψηφίζει ο Γιάννης Σαρακιώτης, αλλά δεν επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ

«Το όνομα της κ. Λούκα Κατσέλη» εξήγησε ο ανεξάρτητος βουλευτής «αν μη τι άλλο έχει συνδεθεί το όνομα της με ένα νόμο που προσπάθησε να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή»