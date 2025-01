Τραμπ:-Θα-εκδώσω-εκτελεστικό-διάταγμα-τη-Δευτέρα-για-να-πάρω-το-tiktok-πίσω

Το εκτελεστικό διάταγμα θα δώσει στη μητρική εταιρεία της TikTok περισσότερο χρόνο για να βρει έναν εγκεκριμένο αγοραστή

Συνεχίζει να μονοπωλεί την επικαιρότητα του θέμα του TikTok, με τον Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αυτή τη φορά ότι σχεδιάζει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα το οποίο θα δώσει στη μητρική εταιρεία της TikTok με έδρα την Κίνα περισσότερο χρόνο για να βρει έναν εγκεκριμένο αγοραστή πριν η δημοφιλής πλατφόρμα υποβληθεί σε μόνιμη απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόφαση σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του Truth Social την Κυριακή, την ώρα που εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας στις ΗΠΑ ξύπνησαν και ανακάλυψαν ότι δεν είχαν πλέον πρόσβαση στην εφαρμογή ή την πλατφόρμα TikTok.

I’m asking companies not to let TikTok stay dark! I will issue an executive order on Monday to extend the period of time before the law’s prohibitions take effect, so that we can make a deal to protect our national security. The order will also confirm that there will be no…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 19, 2025