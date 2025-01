Μαρινάκης: Το μόνο κόμμα που δεν έχουμε ακούσει ακόμα ως πιθανό συνομιλητή του ΠΑΣΟΚ είναι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για πόρισμα πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, σύμφωνα με το οποίο 30 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους από εύφλεκτα υγρά και υλικά