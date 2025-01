Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Η Ευρώπη ήταν το κακομαθημένο παιδί που το φύλαγε η μαμά Αμερική και το τάιζε ενέργεια η μαμά Ρωσία

«Ο Καραμανλής λίγο πολύ είπε αυτά που λέμε όλοι για τα ελληνοτουρκικά» – Πώς σχολίασε την πρόταση του Κώστα Τασούλα για επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας