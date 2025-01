Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Σύνοδος, στην σκιά του Τραμπ – Ηχηρές απουσίες

Τα 5 βασικά ζητήματα φέτος είναι: ο επανασχεδιασμός της ανάπτυξης, οι βιομηχανίες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η επένδυση σε ανθρώπους, η προστασία της φυτεμένης και η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Η συγκέντρωση, λέει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, καταδεικνύει «την κρίσιμη ανάγκη για διάλογο σε μια ολοένα και πιο αβέβαιη εποχή».

Ενώ ορισμένοι ηγέτες παρακάμπτουν το Νταβός -οι ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας και ορισμένοι βασικοί ευρωπαίοι ηγέτες απουσιάζουν φέτος – το φόρουμ θα δει το Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει ομιλία στους συμμετέχοντες μέσω βίντεο την Πέμπτη.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Ντινγκ Ξουεξιανγκ (Ding Xuexiang), ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Χαβιέρ Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής και ο Κύριλ Ραμαφόσα, πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, πρόκειται να μιλήσουν στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εκεί, όπως και οι ηγέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

I came to Davos to meet leaders, tackle global challenges and forge new partnerships.

In an era of growing divides, the Davos spirit offers opportunities to innovate and enhance our prosperity.

In this spirit, we need to work together to avoid a global race to the bottom. pic.twitter.com/UxC83LsAN7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025