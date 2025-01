Νικήτας-Κακλαμάνης:-Τα-«υπέρ»-και-τα-«παρών»-στην-εκλογή-του-14ου-Προέδρου-της-Βουλής

Your browser does not support the audio element.

Η ώρα του Νικήτα Κακλαμάνη για τη θέση του Προέδρου της Βουλής έφτασε, με την εκλογή του «γαλάζιου» βουλευτή στο τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα