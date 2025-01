live-από-την-Ολομέλεια-η-εκλογή-του-νέου-προέδρου-της-Βουλής

Νέος Πρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης με 247 ψήφους – Κάλεσε σε δράση με ενότητα Πολιτική 12:02, 22.01.2025 UPDATE: 13:31

Υπέρ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες καθώς και 19 από τους συνολικά 23 ανεξάρτητους βουλευτές – Ολοκληρώθηκε η παράδοση-παραλαβή