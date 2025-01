Μαρινάκης: Μικρόψυχο που το ΠΑΣΟΚ χρεώνει στην Ακροδεξιά τον κ. Τασούλα – Ουδέποτε υιοθετήσαμε τη woke ατζέντα

«Πιστεύω η δήλωση Ανδρουλάκη να μην ερμηνεύεται σε “ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ παίρνεις Βελόπουλο-Λατινοπούλου”» – Τι είπε για τη δήλωση Μητσοτάκη ότι τα φύλα είναι δυο