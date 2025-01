Ορίστηκε-πρωθυπουργός-της-Ιρλανδίας-ο-Μίχολ-Μάρτιν,-μετά-από-διήμερη-«μάχη»-στο-κοινοβούλιο

Ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Φιάνα Φάιλ, Μίχολ Μάρτιν, εξελέγη πρωθυπουργός της Ιρλανδίας μετά από μια διήμερη «μάχη» με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία προκάλεσε εντάσεις στο κοινοβούλιο (Ντάιλ).

Αν και ο Μάρτιν αναμενόταν να αναλάβει το πρωθυπουργικό χρίσμα την Τετάρτη, μια έντονη αντιπαράθεση στο ιρλανδικό κοινοβούλιο δίχασε τους βουλευτές και οδήγησε σε διακοπή της διαδικασίας.

Το σχέδιο που «εξαγρίωσε» την αντιπολίτευση

Σύμφωνα με το BBC, το κόμμα της αντιπολίτευσης, Σιν Φέιν, καθώς και άλλοι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για σχέδιο που πρότεινε η κυβέρνηση συνασπισμού της Ιρλανδίας, το οποίο θα επέτρεπε σε ανεξάρτητους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση να «καθίσουν» στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Το σχέδιο αυτό προτάθηκε από τα κόμματα Φιάνα Φάιλ και Φίνε Γκάελ, τα οποία αναδείχθηκαν ως το μεγαλύτερο και το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα αντίστοιχα στις εκλογές του Νοεμβρίου, και συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Μετά τη συρρίκνωση του Κόμματος των Πρασίνων, εταίρου στον συνασπισμό από το 2020 έως το 2024, σε μία μόνο έδρα, στράφηκαν στην υποστήριξη μιας μικρής ομάδας ανεξάρτητων βουλευτών για να εξασφαλίσουν μια «άνετη» πλειοψηφία.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν 4 από τους ανεξάρτητους βουλευτές που υποστήριζαν την κυβέρνηση επιδίωξαν να σχηματίσουν μια «ομάδα», μαζί με δύο άλλους ανεξάρτητους, για να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα εντός του Ντάιλ, καθώς και αυξημένο χρόνο ομιλίας στο κοινοβούλιο ή άλλα προνόμια που παραδοσιακά ανήκουν στα μέλη της αντιπολίτευσης. Η ομάδα αυτή θα ονομαζόταν Περιφερειακή Ανεξάρτητη Ομάδα. The election of taoiseach (Irish prime minister) has been delayed after the Dáil (lower house of Irish parliament) was suspended amid chaotic scenes in the chamber.

Η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Βερόνα Μέρφι, επέτρεψε προσωρινά στην ομάδα αυτά τα δικαιώματα, προκαλώντας την αντίδραση των υπόλοιπων αντιπολιτευόμενων κομμάτων, όπως το Σιν Φέιν, που ισχυρίστηκαν ότι οι ανεξάρτητοι αυτοί επιχειρούσαν να έχουν διπλό ρόλο, αφαιρώντας χρόνο και ισχύ από την πραγματική αντιπολίτευση.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν όλη την Τετάρτη, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές της συνεδρίασης.

Αναγκαία η σαφής διάκριση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Τελικά, το πρωί της Πέμπτης, η πρόεδρος του κοινοβουλίου αποφάσισε να μην εγκρίνει τον σχηματισμό της ομάδας, ενώ η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσε η αντιπολίτευση.

Αυτή η εξέλιξη δικαίωσε το κόμμα του Σιν Φέιν και την αρχηγό του, Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, η οποία είχε καταγγείλει την ασυμβατότητα του διπλού ρόλου των βουλευτών.

«Καλωσορίζω το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε επιτέλους πως πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και ότι κανένας TD (νομοθέτης) δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση», δήλωσε η ΜακΝτόναλντ.

Σημειώνεται ότι το Σιν Φέιν παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, έχοντας κερδίσει 39 έδρες.

Ο Μάρτιν, ένας από τους μακροβιότερους βουλευτές στο Ντάιλ, καθώς εξελέγη για πρώτη φορά το 1989. Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός μεταξύ 2020 και 2022.

