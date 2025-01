Αντιπρόεδρος-Επ.-Κεφαλαιαγοράς:-Χάνουν-ακόμη-κεκτημένα-οι-γυναίκες-στις-επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου «Corporate Governance, Sustainability & Diversity: Moving Forward», που διοργάνωσαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε το πάνελ με θεματική «Financial Services, Gender and Inclusion», για την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ως keynote speaker, η κα Petra Hielkema, Chair of European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), περιέγραψε μια εξαιρετικά αρνητική πραγματικότητα, με στερεότυπα που δεν έχουν αναιρεθεί, μισθολογικές ανισότητες εις βάρος των γυναικών και αναπόφευκτα μικρότερες συντάξεις, τη στιγμή μάλιστα που οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η κα Hielkema ζήτησε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε να μην μένουν οι γυναίκες πίσω στη διαρκή επιμόρφωση ικανοτήτων και επεσήμανε ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια κληρονομιά ανισότητας για τις επόμενες γενιές.

Η κα Νατάσα Στάμου, Vice Chair of Hellenic Capital Market Commission (HCMC)/ Chair of the Investment Guarantee Fund/ BoD Member of the Hellenic Corporate Governance Council, επεσήμανε ότι, σύμφωνα και με τα σχετικά στοιχεία, ενώ η συμμετοχή των γυναικών δίνει υπεραξία στις εταιρείες και βελτιώνει τα αποτελέσματα, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συμβαίνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την ίδια να αναρωτιέται για τους λόγους που διαμορφώνουν μια τέτοια πραγματικότητα.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέφρασε τον προβληματισμό της για την πιθανότητα να υπάρχουν κεκτημένα που αμφισβητούνται ή και που τα χάνουν ακόμη οι γυναίκες, στην τρέχουσα συγκυρία, και υπενθύμισε ότι η συμπερίληψη αφορά τη διοίκηση μιας εταιρείας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που οφείλει να είναι συλλογική, και να περιλαμβάνει διαφορετικές οπτικές. «Να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η επαγγελματική ανέλιξη και επιτυχία μιας γυναίκας δεν θα προκαλεί έκπληξη. Και εμείς οι ίδιες, από την άλλη, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, και να μην γινόμαστε σκλάβες των στερεοτύπων», επεσήμανε με έμφαση η κα Νατάσα Στάμου.

Η κα Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, CEO, Hellenic Development Bank of Investments, διατύπωσε την αισιόδοξη εκτίμηση ότι οι νέες γενιές που έρχονται, θα γεφυρώσουν τις υπαρκτές ανισότητες, σχολίασε ότι, παρά τη συντηρητική ταυτότητά της, η ελληνική κοινωνία είναι ανοικτή, και προέτρεψε να εστιάσουμε στις καλές πρακτικές, για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια.

Σύμφωνα με την κα Νατάσα Πασχάλη, General Manager, Group Human Resources General Division (Group CHRO), Member of the Executive Board, Eurobank SA, υπάρχει ακόμη αρκετή διαδρομή μπροστά μας να διανύσουμε, για την πραγματική ισότητα, και απαιτείται αλλαγή υποδείγματος, προκειμένου να ξεπεράσουμε ανισότητες βαθιά ριζωμένες, και να καταφέρουν οι γυναίκες να αυξήσουν την ορατότητά τους μέσα σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό.

Όσο για την κα Χριστίνα Θεοφιλίδη, General Manager of Retail Banking, Executive Member of the BoD, National Bank of Greece, η πορεία μπροστά θα πρέπει να συνεχιστεί, καθώς ξεφεύγουμε από το στερεότυπο της ηγεσίας που έχει χαρακτηριστικά φύλου, με τις γυναίκες να εκφράζουν την αυθεντικότητά τους, και να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους σε καλύτερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις.