Κύπρος:-Ξεκίνησε-η-γεώτρηση-στο-οικόπεδο-5

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, το πλοίο-γεωτρύπανο «Valaris DS-9» ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί τις γεωτρητικές εργασίες στον στόχο «Elektra-1», εντός του Τεμαχίου 5 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες πραγματοποιούνται από την κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (Διαχειριστής) και QatarEnergy International E&P LLC, η οποία κατέχει Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων για το εν λόγω Τεμάχιο.

Τις εργασίες της γεώτρησης θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το προσωπικό της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δημοσίευσε εικόνες από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης.

«Η Κύπρος προχωρά σε ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο να αποτελέσει εναλλακτική και αξιόπιστη πηγή φυσικού αερίου για την ΕΕ» σημείωσε σε ανάρτησή του.

Commencement of drilling this morning by @exxonmobil and @qatarenergy in Block 5 of Cyprus’ EEZ. Cyprus progresses exploration activities, aiming to be an alternative and reliable source of Natural Gas for the EU, pic.twitter.com/JoaDx3WM5R

— NikosChristodoulides (@Christodulides) January 24, 2025