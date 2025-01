Αυλαία για την διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή: Ποιοι ψηφίζουν Τασούλα – Τα «παρών» και οι ανεξάρτητοι

H πρώτη σημερινή ψηφοφορία θα είναι ατελέσφορη, καθώς για να βγει «λευκός καπνός» θα πρέπει ο επικρατέστερος υποψήφιος να συγκεντρώσει τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους