Βουλή – Εκλογή νέου ΠτΔ : Δεν επιτεύχθηκε στην πρώτη ψηφοφορία η συνταγματική πλειοψηφία – Πρώτος ο Κ. Τασούλας με 160 ψήφους

Your browser does not support the audio element.

Ψήφισαν 297 βουλευτές – Ο Κ. Τασούλας έλαβε 160 ψήφους, ο Τ. Γιαννίτσης έλαβε 34 ψήφους, η Λ. Κατσέλη έλαβε 40 ψήφους, ο Κ. Κυριακού έλαβε 14 ψήφους