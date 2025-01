Οι ψήφοι των Προέδρων της Δημοκρατίας

Your browser does not support the audio element.

Έντεκα εκλογικές διαδικασίες έχουν πραγματοποιηθεί στη Βουλή – με μυστική ψηφοφορία μέχρι το 1985 και φανερή από το 1990 και μετά