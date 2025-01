Τσιάρας στον ΣΚΑΪ: «Ανάσα» για τους αγρότες η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια – Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή

Your browser does not support the audio element.

«Είμαι εδώ, όπως και οι συνεργάτες μου, για να ακούμε τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου και να βρίσκουμε μαζί λύσεις», δήλωσε ο υπουργός